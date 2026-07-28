28 Июля 2026
RU

Инфантино ответил на критику чемпионата мира-2026

ЧМ-2026
Новости
28 Июля 2026 04:10
14
Инфантино ответил на критику чемпионата мира-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику, прозвучавшую в адрес чемпионата мира 2026 года, призвав прекратить распространение ненависти и необоснованных обвинений.

Как сообщает İdman.Biz, чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах - США, Канаде и Мексике.

"Тем, кто пропустил нашу прекрасную игру, эмоции, праздник, смех, слезы и радость. Тем, кто не увидел, как дети, родители, бабушки и дедушки собирались вместе ради футбола. Мне жаль, что вы пропустили все это. Мне жаль, что вы настолько погрузились в ненависть и критику, что не смогли увидеть происходящее.

Тем, кто сидит за экранами и распространяет ненависть и ложные слухи, хочу сказать: пока вы остаетесь в стороне, мы в ФИФА находимся на передовой, организуем турнир, усердно работаем и проводим лучшее шоу в мире. Пока вы скрываетесь, мы работаем на улицах Канады, Мексики и США, общаемся с болельщиками, взаимодействуем с людьми и обеспечиваем безопасность каждого. Пока вы разделяете, мы объединяем. Люди, семьи и болельщики стали единым целым.

Этот чемпионат мира показал лучшие качества человечества. Мы увидели, как сборные небольших стран достойно выступали в самых престижных матчах. Они играли уверенно, действовали как профессионалы и заставили свои страны гордиться собой. Самое главное — они подарили надежду, что каждый человек, независимо от того, откуда он родом, может стать частью мирового футбола и добиться успеха. Мы все равны - болельщики, футболисты и просто люди. В ФИФА мы испытываем невероятную гордость и сильные эмоции, наблюдая за этими моментами любви, радости и единства.

Тем, кто тратит свое время и силы на ненависть к нам, я прошу хотя бы на мгновение остановиться, задуматься, помолиться или просто посмотреть матч, увидеть лица, глаза и эмоции людей. Ведь только наша прекрасная игра способна объединить всех в таком невероятном зрелище.

Наконец, как президент ФИФА, я невероятно горжусь тем, что смог внести пусть небольшой, но вклад в это событие. Это прекрасное чувство. Всем - с большой любовью", - написал Инфантино в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

Напомним, что чемпионом мира 2026 года стала сборная Испании, победившая Аргентину в финале со счетом 1:0.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Назван лучший гол ЧМ-2026 по футболу - ВИДЕО
27 Июля 20:43
ЧМ-2026

Назван лучший гол ЧМ-2026 по футболу - ВИДЕО

Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал выиграл голосование болельщиков, опередив ряд звезд мирового футбола
Жена Роналдо поделилась архивным видео с ЧМ-2026 - ВИДЕО
26 Июля 14:15
ЧМ-2026

Жена Роналдо поделилась архивным видео с ЧМ-2026 - ВИДЕО

Селина Локс опубликовала кадры, снятые во время чемпионата мира в США
Прокуратура Мексики расследует организованный ФИФА ужин в замке в Мехико
26 Июля 05:30
ЧМ-2026

Прокуратура Мексики расследует организованный ФИФА ужин в замке в Мехико

На мероприятии присутствовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, глава ФИФА Джанни Инфантино, а также более 200 иностранных делегатов
ЧМ-2026 стал самым доходным для ФИФА, но остался лишь третьим по расходам организаторов
26 Июля 01:30
ЧМ-2026

ЧМ-2026 стал самым доходным для ФИФА, но остался лишь третьим по расходам организаторов

Лидером на долгие годы может остаться мундиаль в Катаре
Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"
25 Июля 11:11
ЧМ-2026

Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде подпишет контракт на полтора года

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

Самое читаемое

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"
25 Июля 11:11
ЧМ-2026

Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде подпишет контракт на полтора года

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер