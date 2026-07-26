Жена Роналдо поделилась архивным видео с ЧМ-2026 - ВИДЕО

Жена легендарного футболиста сборной Бразилии Роналдо Назарио Селина Локс поделилась с подписчиками архивным видео, снятым во время чемпионата мира 2026 года, сообщает İdman.Biz.

Просматривая галерею своего телефона, Селина Локс обнаружила ролик, записанный во время турнира, проходившего в США.

Она опубликовала видео в своем аккаунте в социальной сети, отметив, что захотела поделиться им со своими подписчиками.

"Любители Момо! Просматривая галерею телефона, я нашла это замечательное видео, снятое во время нашего пребывания в США на чемпионате мира. Я подумала, что этим моментом стоит поделиться с вами", - написала Селина Локс.