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Жена Роналдо поделилась архивным видео с ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
26 Июля 2026 14:15
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Жена Роналдо поделилась архивным видео с ЧМ-2026 - ВИДЕО

Жена легендарного футболиста сборной Бразилии Роналдо Назарио Селина Локс поделилась с подписчиками архивным видео, снятым во время чемпионата мира 2026 года, сообщает İdman.Biz.

Просматривая галерею своего телефона, Селина Локс обнаружила ролик, записанный во время турнира, проходившего в США.

Она опубликовала видео в своем аккаунте в социальной сети, отметив, что захотела поделиться им со своими подписчиками.

"Любители Момо! Просматривая галерею телефона, я нашла это замечательное видео, снятое во время нашего пребывания в США на чемпионате мира. Я подумала, что этим моментом стоит поделиться с вами", - написала Селина Локс.

İdman.Biz
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