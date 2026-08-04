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Чемпион Формулы-1 пожаловался на преследование папарацци

Формула 1
Новости
4 Августа 2026 01:20
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Чемпион Формулы-1 пожаловался на преследование папарацци

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот "Макларена" Ландо Норрис рассказал, как внимание папарацци изменило его повседневную жизнь.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Independent, британец признался, что хочет чаще проводить время с друзьями и жить обычной жизнью за пределами автоспорта.

По словам Норриса, раньше он предпочитал оставаться дома и играть в видеоигры, однако теперь старается чаще выходить в город. При этом любое его появление на публике привлекает повышенное внимание.

Гонщик рассказал, что однажды папарацци преследовал его по Лондону на протяжении 40 минут, пытаясь выяснить, с кем он собирается встретиться.

"Именно тогда я впервые почувствовал, что мое личное пространство нарушено. Я больше не могу выйти из отеля или из дома без того, чтобы кто-то не пытался проследить за каждым моим шагом. Такое ощущение, что личная жизнь перестала быть личной. Да, это одна из сторон жизни гонщика Формулы-1, но существуют границы, и я не собираюсь мириться с тем, что люди следят за мной. Это просто странно", - заявил Норрис.

İdman.Biz
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