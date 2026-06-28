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VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

ЧМ-2026
Новости
28 Июня 2026 08:40
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VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Сборные Колумбии и Португалии сыграли вничью в матче заключительного тура группы K чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Майами завершилась со счетом 0:0. Несмотря на отсутствие голов, матч получился одним из самых напряженных в группе: обе команды уже претендовали на выход в плей-офф, но именно в очной игре решалась судьба первого места.

Колумбия начала активнее и создала больше опасных моментов. Южноамериканцы чаще угрожали воротам соперника, а Диогу Кошта несколько раз спасал Португалию. В то же время европейцы также имели свои шансы: после передачи Жоау Канселу опасно пробил Бруну Фернандеш, но Камило Варгас выручил Колумбию.

Главный эпизод встречи произошел уже в концовке. На 90+1-й минуте защитник Колумбии Давинсон Санчес отправил мяч в ворота после стандарта, однако в результате проверки VAR гол был отменен из-за минимального офсайда. Так Колумбия упустила победу, но сохранила главное — первое место в группе.

По статистике колумбийцы выглядели предпочтительнее: они нанесли 24 удара, из них 6 в створ, тогда как у Португалии было 13 ударов и 4 в створ. При этом ожидаемые голы также были в пользу Колумбии — 1,63 против 0,69.

По итогам группы K Колумбия набрала 7 очков и вышла в 1/16 финала с первого места, где сыграет с Ганой.

Португалия финишировала второй с 5 очками и в плей-офф встретится с Хорватией.

İdman.Biz
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Встреча прошла на стадионе в Нью-Джерси

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