Сборная Конго выбила Узбекистан и вышла на Англию - ВИДЕО

Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан в заключительном туре группы K чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, матч в Атланте завершился со счетом 3:1 в пользу африканской команды.

Узбекистан начал встречу удачно и уже на 10-й минуте вышел вперед после гола Элдора Шомуродова. Для команды, проводившей дебютный чемпионат мира, это был шанс завершить турнир хотя бы с положительным результатом.

Однако после перерыва ДР Конго полностью перевернула игру. На 68-й минуте Йоан Висса реализовал пенальти и сравнял счет. Спустя десять минут Фистон Майеле вывел конголезцев вперед, а уже в компенсированное время Висса оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1.

Эта победа стала исторической для ДР Конго: команда впервые выиграла матч на чемпионате мира и впервые вышла в плей-офф. В 1/16 финала конголезцы сыграют против Англии.

По итогам группы K Колумбия набрала 7 очков и заняла первое место, Португалия с 5 очками стала второй. ДР Конго финишировала третьей с 4 очками и прошла дальше как одна из лучших третьих команд. Узбекистан завершил дебютный мундиаль без очков.