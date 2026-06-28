Алжир и Австрия устроили голевую перестрелку и вышли в плей-офф ЧМ-2026

Сборные Алжира и Австрии завершили групповой этап чемпионата мира-2026 результативной ничьей.

Как сообщает İdman.Biz, матч 3-го тура группы J, прошедший на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, завершился со счетом 3:3.

Австрийцы открыли счет на 28-й минуте усилиями Марко Арнаутовича, однако перед перерывом Рафик Белгали восстановил равновесие. Во втором тайме Марсель Забитцер вновь вывел команду Ральфа Рангника вперед, но Алжир ответил дублем Рияда Мареза. Второй мяч капитан алжирцев забил уже на 90+3-й минуте, сделав счет 3:2.

Однако удержать победу сборная Алжира не смогла. На 90+6-й минуте Саша Калайджич спас Австрию от поражения и установил окончательный результат - 3:3.

После трех туров Австрия и Алжир набрали по четыре очка и заняли второе и третье места в группе J соответственно. Первой финишировала Аргентина, набравшая девять очков, а Иордания завершила турнир без очков.

В 1/16 финала Австрия сыграет с Испанией, а Алжир встретится со Швейцарией.