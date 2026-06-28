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Месси - лучший бомбардир ЧМ-2026: кто бросает вызов легенде

ЧМ-2026
Новости
28 Июня 2026 09:15
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Месси - лучший бомбардир ЧМ-2026: кто бросает вызов легенде

После завершения группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу определился промежуточный лидер в борьбе за "Золотую бутсу".

Как сообщает İdman.Biz, первое место в списке лучших бомбардиров уверенно занимает капитан сборной Аргентины Лионель Месси. В трех матчах он забил 6 мячей, причем все они были оформлены всего за 160 минут игрового времени. Последний гол аргентинец забил в ворота Иордании, выйдя на замену, и доведя свой счет до шести точных ударов.

Главными преследователями Месси являются сразу четыре футболиста. По 4 гола забили Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд. При этом французы Мбаппе и Дембеле добавили к своим голам соответственно две и одну результативные передачи, что может сыграть важную роль, если борьба за «Золотую бутсу» завершится с равным количеством мячей.

Еще одна неожиданность турнира — нападающий сборной Германии Дениз Ундав. Форвард, который не всегда выходил в стартовом составе, уже успел забить трижды и отдать две голевые передачи, став одним из самых эффективных игроков мирового первенства.

Также по три мяча на счету Джоэля Манзамби (Швейцария), Исмаилы Сарра (Сенегал), Брайана Бробби (Нидерланды), Матеуса Куньи (Бразилия), Джонатана Дэвида (Канада), Элайджи Джаста (Новая Зеландия), Гарри Кейна (Англия), Ильяса Саибари (Марокко) и Йоана Виссы (ДР Конго).

Борьба за звание лучшего снайпера обещает стать одной из главных интриг плей-офф. Все пятеро лидеров продолжают выступление на турнире, а значит у них будет возможность улучшить свою статистику.

Особое внимание приковано к Месси, который не только лидирует в гонке бомбардиров нынешнего чемпионата, но и уже переписал историю мировых первенств, став лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов мира.

İdman.Biz
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