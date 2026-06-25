В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

В России рассчитывают, что чемпионат мира U15 и фестиваль по футболу (FIFA U15 World Cup & Festival 2026), который осенью пройдет в Азербайджане, станет началом полноценного возвращения национальных команд на международную арену.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, комментируя решение ФИФА допустить юношеские и женские сборные России до 15 лет к участию в дебютном турнире FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

“Приветствуем решение ФИФА допустить сборную России к участию в чемпионате мира и фестивале FIFA U15, который пройдет в Азербайджане в октябре 2026 года. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт”, - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, российская сторона находится в постоянном контакте с ФИФА и рассчитывает, что допуск молодежных сборных станет первым этапом полноценного возвращения российских команд и клубов к участию в мировых и европейских соревнованиях под эгидой ФИФА.

Напомним, что бюро Совета ФИФА накануне официально утвердило Азербайджан хозяином первого в истории чемпионата мира U15 и фестиваля по футболу. Турнир пройдет с 22 по 31 октября и станет дебютным соревнованием нового международного проекта ФИФА для футболистов не старше 15 лет.