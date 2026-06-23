АФИША ЧМ-2026: Сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

Сегодня и в ночь на 24 июня в рамках 13-го игрового дня чемпионата мира-2026 пройдут четыре матча группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, игровой день откроется встречей сборных Португалии и Узбекистана в группе K. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.

После полуночи на поле выйдут команды группы L. В 00:00 Англия встретится с Ганой, а в 03:00 Панама сыграет с Хорватией.

Завершится программа 13-го игрового дня матчем группы K между Колумбией и ДР Конго. Стартовый свисток прозвучит в 06:00 по бакинскому времени.

Расписание матчей 13-го игрового дня ЧМ-2026 по бакинскому времени:

23 июня

21:00. Португалия - Узбекистан

24 июня

00:00. Англия - Гана

03:00. Панама - Хорватия

06:00. Колумбия - ДР Конго