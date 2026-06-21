Месси может вновь сыграть за "Барселону"

Лионель Месси может снова выйти на поле в футболке "Барселоны".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, каталонский клуб и "Интер Майами" ведут переговоры о проведении товарищеского матча в рамках традиционного Кубка Жоана Гампера.

По информации источника, встреча может состояться в 2027 году. Изначально стороны планировали организовать матч уже в нынешнем году, однако планы изменились после продления контракта аргентинского форварда с американским клубом.

Сообщается, что рассматривается необычный сценарий, при котором Месси сыграет по одному тайму за каждую из команд. Такой вариант позволил бы легендарному футболисту полноценно попрощаться с болельщиками "Барселоны", где он провел большую часть своей карьеры.

Напомним, Месси покинул каталонский клуб летом 2021 года, проведя за "сине-гранатовых" более 700 матчей и став самым титулованным игроком в истории команды.

В нынешнем году 38-летний нападающий провел 16 матчей за "Интер Майами", забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. На чемпионате мира 2026 года аргентинец также находится в отличной форме, отметившись хет-триком в матче с Алжиром (3:0).