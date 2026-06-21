"Атлетико" предложил 45 миллионов евро за игрока "Ромы"

Мадридский "Атлетико" предпринял попытку приобрести полузащитника "Ромы" Ману Коне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere della Sera, испанский клуб предложил за 25-летнего француза 45 миллионов евро.

Однако сам футболист отказался от перехода в команду Диего Симеоне. При этом источник отмечает, что если игрок изменит свое решение, переговоры между клубами могут быть оперативно возобновлены.

Сообщается, что Коне предпочитает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Ранее хавбек уже дал согласие на переход в "Арсенал", однако лондонский клуб пока не смог продвинуться в переговорах с "Ромой".

Кроме того, интерес к французскому полузащитнику проявляют "Челси" и "Тоттенхэм", которые продолжают следить за развитием ситуации.

В минувшем сезоне Коне провел 37 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Его уверенная игра в составе римского клуба привлекла внимание сразу нескольких ведущих европейских команд.