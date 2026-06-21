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В Аргентине открыли самый высокий в мире памятник Месси - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
21 Июня 2026 14:36
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В Аргентине открыли самый высокий в мире памятник Месси

В аргентинском городе Кутраль-Ко провинции Неукен состоялось открытие самой высокой в мире статуи капитана национальной сборной Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ole, автором монумента стал местный скульптор Альдо Бероиса.

Высота памятника составляет 26 метров. Таким образом, аргентинский монумент превзошел по размерам прежнего рекордсмена - установленную в Индии статую Месси высотой 21 метр.

Открытие памятника стало еще одним подтверждением огромной популярности восьмикратного обладателя "Золотого мяча" на родине. Месси остается главным спортивным символом современной Аргентины после победы на чемпионате мира 2022 года и других многочисленных достижений в составе национальной команды.

Отметим, что в эти дни 39-летний форвард выступает на чемпионате мира 2026 года. Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. На счету аргентинца теперь 16 забитых мячей на мундиалях.

Следующий матч на турнире сборная Аргентины проведет 22 июня против команды Австрии.

İdman.Biz
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