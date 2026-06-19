Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО

Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо лично извинился перед футболистом канадской команды Исмаэлем Коне после эпизода, завершившегося тяжелой травмой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на главного тренера сборной Канады Джесси Марша, после игры катарский футболист пришел в раздевалку канадской команды, чтобы лично попросить прощения у соперника.

"Он извинился перед Исмаэлем. Пришел в раздевалку. Команда рассказала ему о случившемся", - заявил наставник канадцев на послематчевой пресс-конференции.

Тяжелый эпизод произошел на 55-й минуте встречи группового этапа чемпионата мира 2026 года между Канадой и Катаром, завершившейся разгромной победой хозяев со счетом 6:0. После грубого подката Мадибо полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом ноги.

Арбитр незамедлительно показал катарскому футболисту прямую красную карточку.

Пока сроки восстановления Коне не называются, однако травма может поставить под вопрос его дальнейшее участие в чемпионате мира.

Напомним, чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Инцидент произошел во встрече группового этапа чемпионата мира 2026 года между Канадой и Катаром, завершившейся разгромной победой хозяев со счетом 6:0.