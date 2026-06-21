"Нефтчи" остановился в шаге от полуфинала Мировой серии по баскетболу 3х3

В Сумгайыте продолжается этап женской Мировой серии по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский клуб "Нефтчи" завершил выступление на стадии четвертьфинала. В матче за выход в полуфинал команда уступила сборной Японии с минимальным счетом 13:14.

Ранее представитель Азербайджана успешно преодолел групповой этап. В группе А команда одержала победы над сборной Китая (15:13) и клубом "Яньцзин" (21:18), обеспечив себе место в плей-офф.

Напомним, что ранее в нынешнем сезоне "Нефтчи" стал победителем этапа Мировой серии в Орлеане. Перед турниром в Сумгайыте бакинский коллектив занимал пятое место в общем зачете с 186 очками. Для сборной Азербайджана нынешний этап стал первым выступлением в Мировой серии сезона-2026.