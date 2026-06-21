"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера вылетевшего "Вест Хэма"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к крайнему нападающему "Вест Хэма" Крисенсио Саммервиллу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, манчестерский клуб уже предпринял попытку приобрести 24-летнего нидерландского футболиста.

По информации источника, конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за игрока может составить "Тоттенхэм".

Сообщается, что "Вест Хэм" оценивает возможный трансфер Саммервилла в 57,5 млн евро. Сам футболист не заинтересован в выступлении в Чемпионшипе после того, как лондонский клуб по итогам минувшего сезона покинул английскую Премьер-лигу.

В "Манчестер Юнайтед" рассматривают нидерландца в качестве потенциальной замены Маркусу Рашфорду.

В прошлом сезоне Саммервилл провел 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Действующий контракт футболиста с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 35 млн евро.