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"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Мировой футбол
Новости
19 Июня 2026 23:36
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"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

"Барселона" достигла устного соглашения о переходе эквадорского вингера Хосуэ Кайседо из ЛДУ "Кито".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, 18-летний футболист пополнит систему каталонского клуба и будет выступать за "Барселону Б".

Сделка предусматривает аренду с опцией выкупа, которая в дальнейшем может стать обязательной. Общая стоимость трансфера оценивается примерно в 2,5 миллиона евро.

Кайседо является воспитанником ЛДУ "Кито" и считается одним из наиболее перспективных молодых игроков Эквадора. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вингера составляет 300 тысяч евро.

В текущем сезоне футболист провел 10 матчей за основную команду ЛДУ "Кито" и отметился одной результативной передачей.

Ожидается, что в ближайшее время Кайседо завершит все формальности и официально станет игроком каталонского клуба.

İdman.Biz
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