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"Ювентус" выкупил молодого полузащитника у "Лечче"

Мировой футбол
Новости
20 Июня 2026 00:49
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"Ювентус" выкупил молодого полузащитника у "Лечче"

Футбольный клуб "Ювентус" официально оформил полноценный трансфер полузащитника Джакомо Фатиканти из "Лечче".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу туринского клуба, 21-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года.

Фатиканти перебрался в Турин летом 2024 года и в течение двух сезонов выступал за команду "Ювентус Next Gen". За это время хавбек провел 66 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач, став одним из лидеров молодежного проекта клуба.

Менее двух недель назад полузащитник дебютировал в составе национальной сборной Италии, приняв участие в товарищеском матче против Греции, завершившемся победой итальянцев со счетом 1:0.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Фатиканти составляет 4,5 миллиона евро.

В "Ювентусе" рассчитывают, что молодой полузащитник сможет закрепиться в основной команде и стать важной частью проекта на ближайшие годы.

İdman.Biz
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