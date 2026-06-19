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"Реал" заинтересовался восходящей звездой сборной Марокко

Мировой футбол
Новости
19 Июня 2026 19:16
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"Реал" заинтересовался восходящей звездой сборной Марокко

Мадридский "Реал" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Лилля" и сборной Марокко Айюбу Буадди.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sky Sport Germany, 18-летний футболист входит в число приоритетных целей испанского гранда.

Интерес к молодому хавбеку заметно вырос после его уверенной игры в матче чемпионата мира 2026 года против сборной Бразилии, который завершился вничью со счетом 1:1. В той встрече Буадди выполнил 60 точных передач из 66 возможных и 87 раз коснулся мяча.

По информации источника, руководство "Лилля" готово рассмотреть предложения по трансферу игрока, однако рассчитывает получить за него не менее 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Буадди провел 42 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с французским клубом действует до лета 2029 года.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость марокканского полузащитника составляет 50 миллионов евро.

İdman.Biz
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