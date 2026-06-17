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Португалия быстро открыла счет в матче ЧМ-2026 с ДР Конго - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 21:08
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Португалия быстро открыла счет в матче ЧМ-2026 с ДР Конго

Сборная Португалии вышла вперед в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды ДР Конго.

Как сообщает İdman.biz, встреча проходит на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в Хьюстоне.

Счет был открыт уже на шестой минуте. Полузащитник португальской сборной Жоау Невеш точным ударом головой завершил атаку после навеса с левого фланга и отправил мяч в сетку ворот соперника - 1:0.

После быстрого гола европейская команда продолжает контролировать ход встречи и удерживает минимальное преимущество.

Напомним, что Португалия и ДР Конго выступают в группе K вместе со сборными Колумбии и Узбекистана.

Во втором туре португальцы сыграют с Узбекистаном, а команда ДР Конго встретится со сборной Колумбии.

21:00

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартовал матч первого тура группы K между сборными Португалии и ДР Конго.

Как сообщает İdman.biz, встреча проходит на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в американском Хьюстоне.

Главный тренер португальцев Роберто Мартинес выпустил с первых минут Диогу Кошту, Жоау Канселу, Томаша Араужу, Ренату Вейгу, Нуну Мендеша, Жоау Невеша, Витинью, Бруну Фернандеша, Бернарду Силву, Педру Нету и Криштиану Роналду.

Сборная ДР Конго начала встречу в следующем составе: Мпаси-Нзо, Ван-Биссака, Туанзебе, Капюади, Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами, Кайембе, Бакамбу и Висса.

Обслуживает матч катарский арбитр Абдулрахман Аль-Джассим.

Напомним, что вместе с Португалией и ДР Конго в группе K выступают сборные Колумбии и Узбекистана.

İdman.Biz
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