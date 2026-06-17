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"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
17 Июня 2026 19:31
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"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на TEAMtalk, каталонский клуб рассматривает возможность подписания игрока сборной Венгрии.

По информации источника, интерес "сине-гранатовых" к футболисту является серьезным. Однако осуществить трансфер уже этим летом будет непросто, поскольку "Ливерпуль" не намерен расставаться с одним из ключевых игроков команды.

Собослаи выступает за английский клуб с 2023 года, когда перешел из немецкого "РБ Лейпциг" за 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек провел 53 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач.

Действующий контракт футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость венгерского полузащитника составляет 100 миллионов евро.

İdman.Biz
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