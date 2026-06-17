Роналду выйдет в стартовом составе Португалии на матч ЧМ-2026

Стал известен стартовый состав сборной Португалии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды ДР Конго.
Как сообщает İdman.biz, главный тренер португальцев Роберто Мартинес включил в основу капитана команды Криштиану Роналду.
С первых минут на поле выйдут: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Ренату Вейга, Томаш Араужу, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Педру Нету и Криштиану Роналду.
Таким образом, 41-летний форвард начнет очередной чемпионат мира в стартовом составе национальной команды.
Матч Португалия - ДР Конго состоится сегодня и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Напомним, что в группе K также выступают сборные Колумбии и Узбекистана.