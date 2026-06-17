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Роналду выйдет в стартовом составе Португалии на матч ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
17 Июня 2026 19:58
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Роналду выйдет в стартовом составе Португалии на матч ЧМ-2026

Стал известен стартовый состав сборной Португалии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды ДР Конго.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер португальцев Роберто Мартинес включил в основу капитана команды Криштиану Роналду.

С первых минут на поле выйдут: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Ренату Вейга, Томаш Араужу, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Педру Нету и Криштиану Роналду.

Таким образом, 41-летний форвард начнет очередной чемпионат мира в стартовом составе национальной команды.

Матч Португалия - ДР Конго состоится сегодня и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Напомним, что в группе K также выступают сборные Колумбии и Узбекистана.

İdman.Biz
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