Футболисты сборной Германии заметили ядовитую змею на территории базы на ЧМ‑2026

Футболисты сборной Германии наткнулись на ядовитую змею на базе национальной команды в США на чемпионате мира 2026 года, рассказал немецкий полузащитник Джошуа Киммих.

Сборная Германии базируется в Уинстон‑Сейлеме (Северная Каролина).

"Мы увидели змею, нам сказали, что она ядовитая. При укусе придется ехать в больницу. Я не думаю, что можно умереть, но это как минимум опасно. Я чувствую, что если наступишь на такую змею, то это может плохо кончиться", — цитирует Киммиха İdman.Biz со ссылкой на BILD.

По данным издания, речь шла медноголовом щитоморднике.

В воскресенье сборная Германии со счетом 7:1 разгромила команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа ЧМ‑2026. В следующем матче Юлиана Нагельсмана 20 июня сыграет с командой Кот‑д’Ивуара.