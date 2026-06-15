Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Бывший чемпион UFC в легком весе Илия Топурия был госпитализирован после поединка с Джастином Гейджи на турнире UFC Freedom 250.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции рассказал президент UFC Дана Уайт.

В главном бою вечера, который состоялся на территории Белого дома, Гейджи одержал победу техническим нокаутом после четвертого раунда. Команда Топурии приняла решение не выпускать бойца на заключительную пятиминутку из-за серьезного урона, полученного в ходе поединка.

По словам Уайта, состояние грузинского бойца вызывает опасения.

"Илия в больнице, его сильно потрепало. Я не врач, но его глаз выглядит так, как будто у него перелом глазницы. Это не факт, я предполагаю", - заявил глава UFC.

Уайт также подчеркнул, что сейчас не думает о следующем поединке Топурии.

"Мой план - дать ему отдохнуть дома, восстановиться, сделать паузу. Сегодня у него был тяжелый вечер. Сейчас я просто хочу убедиться, что он поправится", - отметил президент организации.

Напомним, поражение от Гейджи стало первым в профессиональной карьере Топурии.