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Чемпион UFC Карлос Ульберг рассказал, когда планирует провести следующий бой

ММА
Новости
27 Июля 2026 07:20
27
Чемпион UFC Карлос Ульберг рассказал, когда планирует провести следующий бой

35-летний новый чемпион UFC в полутяжелом весе новозеландец Карлос Ульберг сообщил, что рассматривает вариант проведения следующего боя в начале 2027 года.

"Просто стараюсь делать все необходимое, чтобы справиться со своей травмой, но при этом тесно сотрудничаю с медицинским экспертом UFC и делаю все возможное, чтобы как можно быстрее и безопаснее вернуться в октагон. Мы рассматриваем начало следующего года, то есть 2027 год [для возвращения], если будем действовать разумно, чтобы не приходить слишком рано и не перестраховываться", — приводит слова Ульберга İdman.Biz со ссылкой на портал MMAJunkie.

В данный момент Карлос проходит восстановление после операции на колене из-за разрыва передней крестообразной связки правой ноги после поединка с чехом Иржи Прохазкой. Их бой состоялся на турнире UFC 327 и завершился победой Ульберга нокаутом в первом раунде.

İdman.Biz
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