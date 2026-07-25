Дана Уайт о нападках Джоша Хокита на Мишель Обаму: "Это отвратительно и неуместно"

Глава UFC Дана Уайт резко отреагировал на заявление Джоша Хокита о бывшей первой леди США Мишель Обаме.

После победы над Дерриком Льюисом на турнире Freedom 250 в Белом доме Хокит заявил, что супруга бывшего президента США Барака Обамы является мужчиной.

Уайт назвал слова бойца отвратительными и неуместными.

"Барак и Мишель Обама - публичные фигуры, и, когда ты публичная фигура, это часть игры. Но мне это не нравится. Во-первых, это бывшая первая леди Соединенных Штатов. Во-вторых, это жена и мать. Это отвратительно. Неуместно. И сам момент, и все остальное. Люди понимают, что есть те, о ком нельзя так говорить. И это точно не мнение UFC, не мое мнение и не мнение кого-либо из бойцов, выступавших в тот вечер. Это был по-настоящему досадный момент. У тебя абсолютно безупречное во всех отношениях мероприятие - и тут появляется такой идиотский комментарий.

о в остальном это был отличный вечер. Что тут поделаешь? Я даже не слышал этого, пока событие не закончилось. Не знал, что он это сказал. Прямо в тот момент, когда он это произнес, я не был в курсе", - сказал Уайт в подкасте The Pivot.

При этом руководитель UFC подчеркнул, что не намерен отказываться от своей позиции по вопросу свободы слова для бойцов и других участников промоушена.

"К сожалению, когда речь заходит о свободе слова, защищать приходится зачастую как раз самые неприятные вещи. Нельзя рассуждать о свободе слова и при этом выбирать, что позволено, а что нет. Мне не всегда это нравится, но такова реальность.

Мне не всегда близка моя собственная позиция по свободе слова, но ее нужно защищать", - добавил он.