Заур Гаджиев: "Мне по барабану на положительный допинг-тест"

Казахстанский боец смешанных единоборств азербайджанского происхождения Заур Гаджиев прокомментировал положительный результат допинг-теста, сданного перед поединком с Артемом Резниковым на турнире ACA 205.

Как сообщает İdman.Biz, выступающий в легком весе спортсмен заявил, что новость не стала для него неожиданной.

"Мне по барабану на положительный допинг-тест. Чего тут для меня неприятного? Я же знал, что делал. Но что проваленная весогонка, что положительная допинг-проба - все это одинаково плохо. Если я перестану принимать фарму в минимальных дозировках, мой организм развалится. Я работал грузчиком семь лет в торговом доме "Материк" и таскал на спине по 90-120 кг на третий-пятый этаж пешком. У меня грыжи.

Вы просто поверхностно судите, что такое фарма. В первую очередь, это хорошее восстановление. После двух тренировок в день я не мог спать от боли. А так она дает восстановление хотя бы в минимальных количествах. Но ни одна фарма в жизни тебе не даст технику, характер, если у тебя нет этого", - сказал Гаджиев.

Поединок между Резниковым и Гаджиевым на турнире ACA 205 в Алматы завершился вничью.

На счету Резникова 26 побед, 11 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Гаджиев одержал четыре победы, потерпел одно поражение и один бой завершил вничью.