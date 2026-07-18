Азербайджанский боец обвинил казахстанского бойца в использовании допинга

Азербайджанский боец смешанных единоборств Заур Гаджиев эмоционально отреагировал на слова казахстанца Артема Резникова после их поединка на турнире ACA 205.

Как сообщает İdman.Biz, после завершившегося вничью боя Гаджиев подверг соперника резкой критике, обвинив его в использовании допинга.

"Этот жирдяй не смог сделать вес и сейчас еще говорит, что он выиграл! Ты что там про допинг-контроль говоришь? Ты всю свою карьеру тестостерон себе в задницу колол! О чем ты говоришь?" - заявил Гаджиев.

Напомним, поединок между Зауром Гаджиевым и Артемом Резниковым прошел всю трехраундовую дистанцию и завершился ничьей раздельным решением судей. До этого азербайджанский боец одержал четыре победы подряд в профессиональной карьере.