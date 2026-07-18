20 Июля 2026
RU

Азербайджанский боец обвинил казахстанского бойца в использовании допинга

ММА
Новости
18 Июля 2026 04:47
82
Азербайджанский боец обвинил казахстанского бойца в использовании допинга

Азербайджанский боец смешанных единоборств Заур Гаджиев эмоционально отреагировал на слова казахстанца Артема Резникова после их поединка на турнире ACA 205.

Как сообщает İdman.Biz, после завершившегося вничью боя Гаджиев подверг соперника резкой критике, обвинив его в использовании допинга.

"Этот жирдяй не смог сделать вес и сейчас еще говорит, что он выиграл! Ты что там про допинг-контроль говоришь? Ты всю свою карьеру тестостерон себе в задницу колол! О чем ты говоришь?" - заявил Гаджиев.

Напомним, поединок между Зауром Гаджиевым и Артемом Резниковым прошел всю трехраундовую дистанцию и завершился ничьей раздельным решением судей. До этого азербайджанский боец одержал четыре победы подряд в профессиональной карьере.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Конор Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон
19 Июля 19:47
ММА

Конор Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон

Боец раскрыл характер травмы после поражения от Холлоуэя
Уайт призвал прекратить разговоры о возвращении Макгрегора
19 Июля 17:53
ММА

Уайт призвал прекратить разговоры о возвращении Макгрегора

Глава UFC призвал прекратить разговоры о возвращении ирландца в октагон

Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции перед титульным поединком
19 Июля 13:59
ММА

Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции перед титульным поединком - ВИДЕО

Конфликт между бойцами вспыхнул спустя несколько минут после турнира RAF

Азербайджанский Макгрегор: как Османлы стал главным героем реалити-шоу UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 11:46
ММА

Азербайджанский Макгрегор: как Османлы стал главным героем реалити-шоу UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Представитель Азербайджана одержал не только яркую победу на старте, но привлек внимание главы UFC Даны Уайта

Экс-претендент на титул UFC дисквалифицирован за допинг
18 Июля 03:12
ММА

Экс-претендент на титул UFC дисквалифицирован за допинг

Волкан Оздемир признался, что принял запрещенный препарат

Макгрегор назвал желаемого соперника для следующего боя
18 Июля 00:06
ММА

Макгрегор назвал желаемого соперника для следующего боя

Ирландец хочет вновь встретиться с Максом Холлоуэем

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:03
ЧМ-2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес
Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 16:27
ЧМ-2026

Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В матчах за третье место на чемпионатах мира по футболу еще ни разу не пробивалась серия пенальти