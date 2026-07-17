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Суровая реальность ММА в Азербайджане: почему запуск Гран-при оказался под угрозой – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

ММА
Новости
17 Июля 2026 11:49
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Суровая реальность ММА в Азербайджане: почему запуск Гран-при оказался под угрозой – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

С 27 сентября вице-президент Федерации ММА Азербайджана Шахрияр Аббасов намерен запустить первый в стране Гран-при по профессиональному ММА и в дальнейшем проводить такие турниры ежемесячно. Предполагается, что бойцы смогут пополнять статистику проведенных боев и получать соревновательный опыт. Однако реализация проекта оказалась сложнее, чем ожидалось.

Как признался Аббасов в интервью İdman.Biz, уровень подготовки потенциальных участников выявил серьезные проблемы, существующие в азербайджанском ММА. “Набор идет, но спортсмены в очень слабой форме. Уже даже не хочется проводить турнир. Посмотрим, сможем ли подобрать хотя бы десять достойных пар. Хотим начать на хорошем уровне, а не в таком состоянии”, – сказал он.

По словам Аббасова, сложившаяся ситуация в профессиональном ММА напрямую связана с недостаточным развитием любителей в стране. Он убежден, что в Азербайджане нужно проводить больше боев, а спортсменам – регулярно выступать на чемпионатах Европы и мира. Ведь только на базе сильного любительского ММА можно построить конкурентоспособное профессиональное направление.

По мнению вице-президента федерации, решить эту проблему поможет полноценная работа в системе Международной федерации любительского ММА (IMMAF). Однако, как утверждает Аббасов, сегодня в Азербайджане предпочтение отдается сотрудничеству с гораздо менее представительными международными организациями.

“IMMAF была создана в 2012 году, и сегодня многие страны уже выстроили работу в этой системе, в том числе наши соседи. Организация объединяет сильнейшие государства мира. Даже среди олимпийских видов спорта не всегда встретишь соревнования с таким количеством участников. При этом за все время существования этой федерации у Азербайджана до сих пор нет ни одного чемпиона мира по версии IMMAF среди мужчин. В то же время существуют слабые структуры, и именно им у нас почему-то отдается предпочтение. Хотя IMMAF является крупнейшей любительской организацией по ММА и пользуется поддержкой UFC. В Азербайджане действует Федерация ММА и грэпплинга, которая также объединяет панкратион. Но ММА должно развиваться самостоятельно и работать в связке с IMMAF”, – считает Аббасов.

Он также рассказал, что проводит турниры благодаря помощи друзей и единомышленников, хотя подобной работой должна заниматься полноценная спортивная организация. “Необходимо развивать и профессиональное ММА. Через несколько лет, когда наши спортсмены наберутся опыта, им понадобится площадка, где они смогут выступать, увеличивать статистику боев и затем переходить в более крупные международные организации. Мы хотим видеть азербайджанских бойцов в UFC и других ведущих мировых промоушенах. Наша цель – создать в Азербайджане полноценную систему развития бойца, начиная с сильного любительского ММА”, – подчеркнул он.

По этой причине Шахрияр Аббасов параллельно занимается организацией и любительских турниров. По его словам, переходить в профессионалы можно только после получения необходимого опыта и соответствующей физической подготовки. Тем более что правила запрещают бойцам после начала профессиональной карьеры возвращаться в любительские соревнования.

“Последний любительский турнир меня очень порадовал. Наша молодежь отлично боролась. Но если сегодня поставить этих ребят против профессионалов, которые записываются на наш Гран-при, любители просто выиграют. Настолько плачевен уровень профессиональных бойцов. Я могу организовать турнир и дать профессионалам набрать очки. Но потом, когда они встретятся с сильными соперниками, их очень сильно изобьют. У зарубежных бойцов совсем другой опыт. А обратно в любительский спорт они уже вернуться не смогут. Тогда будущего у этих ребят не будет. Один-два, возможно, пробьются, но массового развития не получится”, – считает он.

Аббасов добавил, что окончательное решение о проведении профессионального Гран-при примет в середине августа. Если турнир не удастся организовать, работа по развитию любительского ММА все равно продолжится.

“Азербайджану нужна профессиональная организация. Не принципиально, как она будет называться и кто ее возглавит. Пусть ее создаст кто-то другой, если найдется человек, который сможет обеспечить финансирование. Я готов помочь и даже остаться в тени. Главное – выстроить правильную систему”, – заключил он.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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