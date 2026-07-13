Турецкий боец отобрал чемпионский пояс после поражения на OKTAGON 91 - ВИДЕО

Бывший чемпион Oktagon в среднем весе Керим Энгизек устроил скандал после поражения от Кшиштофа Йотко на турнире OKTAGON 91.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование прошло в Кельне. Польский боец победил представителя Турции единогласным решением судей и стал новым обладателем чемпионского пояса в среднем весе.

Энгизек не согласился с итогом поединка. После объявления судейского вердикта в клетку проникли многочисленные болельщики турецкого спортсмена, в результате чего началась потасовка.

Во время возникшего хаоса Энгизек выхватил чемпионский пояс у Йотко и покинул октагон с трофеем. Затем турецкий боец вместе со своими фанатами на трибунах отпраздновал несуществующую "победу".

Несмотря на произошедшее, официальным победителем поединка остался Йотко, завоевавший титул единогласным решением судей.