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Турецкий боец отобрал чемпионский пояс после поражения на OKTAGON 91 - ВИДЕО

ММА
Новости
13 Июля 2026 21:35
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Турецкий боец отобрал чемпионский пояс после поражения на OKTAGON 91

Бывший чемпион Oktagon в среднем весе Керим Энгизек устроил скандал после поражения от Кшиштофа Йотко на турнире OKTAGON 91.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование прошло в Кельне. Польский боец победил представителя Турции единогласным решением судей и стал новым обладателем чемпионского пояса в среднем весе.

Энгизек не согласился с итогом поединка. После объявления судейского вердикта в клетку проникли многочисленные болельщики турецкого спортсмена, в результате чего началась потасовка.

Во время возникшего хаоса Энгизек выхватил чемпионский пояс у Йотко и покинул октагон с трофеем. Затем турецкий боец вместе со своими фанатами на трибунах отпраздновал несуществующую "победу".

Несмотря на произошедшее, официальным победителем поединка остался Йотко, завоевавший титул единогласным решением судей.

İdman.Biz
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