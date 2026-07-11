Двалишвили отказался от схватки с Нурмагомедовым: "Никогда! К черту этого парня!"

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили исключил возможность проведения борцовской схватки с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Как сообщает İdman.Biz, на пресс-конференции грузинский боец резко ответил на вопрос о потенциальном поединке по правилам борьбы.

"Никогда! К черту этого парня! В RAF я могу бороться с кем угодно, кого выберут организаторы. Без проблем. С любым, кроме этого испорченного ребенка", - заявил Двалишвили.

Напомним, в январе прошлого года Двалишвили и Нурмагомедов встречались в октагоне UFC. Тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Уже 11 июля Двалишвили выступит на турнире RAF в Тбилиси, где в борцовской схватке встретится с бывшим чемпионом UFC Генри Сехудо.