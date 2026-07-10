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Конор Макгрегор снял очки с Макса Холлоуэя и бросил их на пол

ММА
Новости
10 Июля 2026 10:41
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Конор Макгрегор снял очки с Макса Холлоуэя и бросил их на пол

Бывшие чемпионы UFC Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели дуэль взглядов перед турниром UFC 329.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел после пресс-конференции перед турниром.

Во время встречи лицом к лицу Макгрегор повел себя агрессивно. Ирландец снял очки с Холлоуэя, бросил их на пол и сделал движение в сторону соперника.

В ситуацию вмешались президент UFC Дана Уайт и сотрудники службы безопасности. Они разняли бойцов и не позволили конфликту перерасти в потасовку.

Реванш между Макгрегором и Холлоуэем станет главным боем турнира UFC 329, который пройдет 11 июля в Лас-Вегасе. Поединок в T-Mobile Arena состоится в полусреднем весе.

37-летний Макгрегор впервые с 2021 года выйдет в октагон. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в полулегком и легком весе.

34-летний Холлоуэй является бывшим чемпионом UFC в полулегкой весовой категории.

Первый бой между Макгрегором и Холлоуэем прошел в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26. Тогда ирландец победил единогласным решением судей по итогам трех раундов.

İdman.Biz
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