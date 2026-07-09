Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал 10 величайших бойцов в истории MMA.

Как сообщает İdman.Biz, 37-летний ирландец озвучил свой рейтинг в интервью YouTube-каналу Complex.

Макгрегор поставил себя на первое место. Вторую позицию в его списке занял Андерсон Силва, третью - Джон Джонс.

В десятку также вошли Деметриус Джонсон, Валентина Шевченко, Аманда Нуньес, Ислам Махачев, Даниэль Кормье, Хабиб Нурмагомедов и Александр Волкановски.

Топ-10 бойцов в истории MMA по версии Конора Макгрегора:

Конор Макгрегор Андерсон Силва Джон Джонс Деметриус Джонсон Валентина Шевченко Аманда Нуньес Ислам Махачев Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Александр Волкановски

Отметим, что в ночь на 12 июля по бакинскому времени Макгрегор вернется в октагон. В главном бою турнира UFC 329 он встретится с американцем Максом Холлоуэем в полусреднем весе.