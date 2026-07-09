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Конор Макгрегор назвал 10 величайших бойцов в истории MMA

ММА
Новости
9 Июля 2026 15:20
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Конор Макгрегор назвал 10 величайших бойцов в истории MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал 10 величайших бойцов в истории MMA.

Как сообщает İdman.Biz, 37-летний ирландец озвучил свой рейтинг в интервью YouTube-каналу Complex.

Макгрегор поставил себя на первое место. Вторую позицию в его списке занял Андерсон Силва, третью - Джон Джонс.

В десятку также вошли Деметриус Джонсон, Валентина Шевченко, Аманда Нуньес, Ислам Махачев, Даниэль Кормье, Хабиб Нурмагомедов и Александр Волкановски.

Топ-10 бойцов в истории MMA по версии Конора Макгрегора:

  1. Конор Макгрегор

  2. Андерсон Силва

  3. Джон Джонс

  4. Деметриус Джонсон

  5. Валентина Шевченко

  6. Аманда Нуньес

  7. Ислам Махачев

  8. Даниэль Кормье

  9. Хабиб Нурмагомедов

  10. Александр Волкановски

Отметим, что в ночь на 12 июля по бакинскому времени Макгрегор вернется в октагон. В главном бою турнира UFC 329 он встретится с американцем Максом Холлоуэем в полусреднем весе.

İdman.Biz
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