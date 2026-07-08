Рафаэль Физиев: "Я навеки твой сын, Азербайджан" - ФОТО

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев привлек внимание публикацией в социальной сети.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен разместил в Instagram пост, посвященный Азербайджану. Физиев выразил любовь к стране эмоциональными словами.

"Ты мое дыхание, ты мой хлеб и моя вода! Передо мной открылись ворота городов. Я полностью принадлежу тебе, я навеки твой сын, Азербайджан, Азербайджан!" — написал боец.

Напомним, свой последний бой Физиев провел 27 июня на турнире UFC Fight Night Baku. В главном поединке вечера азербайджанский боец победил мексиканца Мануэля Торреса.