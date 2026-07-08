8 Июля 2026
RU

Рафаэль Физиев: "Я навеки твой сын, Азербайджан" - ФОТО

ММА
Новости
8 Июля 2026 12:25
36
Рафаэль Физиев: "Я навеки твой сын, Азербайджан" - ФОТО

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев привлек внимание публикацией в социальной сети.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен разместил в Instagram пост, посвященный Азербайджану. Физиев выразил любовь к стране эмоциональными словами.

"Ты мое дыхание, ты мой хлеб и моя вода! Передо мной открылись ворота городов. Я полностью принадлежу тебе, я навеки твой сын, Азербайджан, Азербайджан!" — написал боец.

Напомним, свой последний бой Физиев провел 27 июня на турнире UFC Fight Night Baku. В главном поединке вечера азербайджанский боец победил мексиканца Мануэля Торреса.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Экс-претендент на титул UFC объяснил причины скандала в аэропорту
7 Июля 08:30
ММА

Экс-претендент на титул UFC объяснил причины скандала в аэропорту

Бывший претендент на титул UFC объяснил причины недавнего инцидента в аэропорту

Ветеран UFC объяснил поражения Топурии и Чимаева
6 Июля 15:45
ММА

Ветеран UFC объяснил поражения Топурии и Чимаева

Майкл Кьеза считает, что бойцам нужен главный тренерский голос

Фарман Гасанов провел мастер-класс в Нахчыване - ФОТО
4 Июля 21:40
ММА

Фарман Гасанов провел мастер-класс в Нахчыване - ФОТО

Практическая часть мероприятия включала демонстрацию технических приемов
Азербайджанский боец UFC объяснил выбор самого опасного соперника
4 Июля 18:04
ММА

Азербайджанский боец UFC объяснил выбор самого опасного соперника

Магомедали Османлы рассказал, почему выбрал Артема Белаха на TUF

Фарман Гасанов получил почетную грамоту после победы на турнире UFC в Баку - ФОТО
4 Июля 17:11
ММА

Фарман Гасанов получил почетную грамоту после победы на турнире UFC в Баку - ФОТО

Меджид Сеидов встретился со спортсменом и его тренерами
Макгрегор заявил о полной готовности к бою с Холлоуэем
3 Июля 09:10
ММА

Макгрегор заявил о полной готовности к бою с Холлоуэем

Их поединок возглавит турнир UFC 329

Самое читаемое

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Июля 02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия
6 Июля 03:34
ЧМ-2026

Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия

25-летний футболист забил оба гола своей команды
Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти
Возинья может продолжить карьеру в Бразилии
5 Июля 17:59
Мировой футбол

Возинья может продолжить карьеру в Бразилии

Герой сборной Кабо-Верде заинтересовал два клуба Серии B после яркого выступления на ЧМ-2026