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Экс-претендент на титул UFC объяснил причины скандала в аэропорту

ММА
Новости
7 Июля 2026 08:30
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Экс-претендент на титул UFC объяснил причины скандала в аэропорту

Трехкратный претендент на чемпионский титул UFC Дастин Порье откровенно рассказал о семейной трагедии и признался, что проблемы с алкоголем у его отца оказали огромное влияние на его собственную жизнь.

Как сообщает İdman.Biz, американский боец объяснил, что именно тяжелые переживания стали причиной инцидента в аэропорту, после которого он был арестован за конфликт с полицейским.

"Мой отец разрушил свои браки, он разрушил свои отношения, он разрушил свою дружбу, он разрушил свои отношения с семьей, со своими детьми - разрушил все. У него есть двое детей, которые вообще не разговаривают с ним. Он много раз сидел в тюрьме за вещи, связанные с алкоголем. Он сейчас бездомный... Я пытаюсь помочь ему, а он снова на улице. Он как будто почти не хочет помощи.

В День отца я ехал на работу и не мог перестать думать о своем отце. Я начал пить в аэропорту, и это привело к инциденту. Когда я чувствую себя так, то хожу на терапию и делаю это уже несколько лет... Очевидно, я сделал то, что сделал. Алкоголь никогда не приносил мне пользы, особенно в те моменты, когда я не в лучшем психическом состоянии", - заявил Порье в интервью YouTube-каналу The Diary of a CEO.

Американец отметил, что уже несколько лет посещает психотерапию и старается справляться с эмоциональными трудностями без алкоголя.

İdman.Biz
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