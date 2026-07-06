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Ветеран UFC объяснил поражения Топурии и Чимаева

ММА
Новости
6 Июля 2026 15:45
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Ветеран UFC объяснил поражения Топурии и Чимаева

Ветеран UFC из США Майкл Кьеза прокомментировал первые поражения в карьерах Илии Топурии и Хамзата Чимаева.

Как сообщает İdman.Biz, Кьеза считает, что проблема может быть связана с отсутствием четкой тренерской иерархии в командах бойцов.

Напомним, Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду титульный бой в среднем весе. Позже Илия Топурия на турнире UFC в Белом доме уступил Джастину Гейджи и потерял чемпионский пояс в легком весе.

По словам Кьезы, в команде бойца должен быть один главный специалист, чьи указания выполняются без обсуждений.

"В UFC случились два громких поражения, и у меня есть один вопрос: кто является главным тренером Илии Топурии? У него есть команда, но кто там главный? Должен быть руководитель, чьим приказам боец беспрекословно следует. Я не говорю, что его тренеры плохие. То же самое можно сказать и о Хамзате Чимаеве", — заявил Кьеза.

Американский ветеран отметил: "Я знаю, что Чимаев давно работает с одним и тем же тренером по джиу-джитсу. Но я уже давно не вижу рядом с ним Андреаса Михаэля. Я хотел бы, чтобы Хамзат снова работал с Андреасом. Думаю, бойцам нужен один человек, который будет правильно направлять подготовительный процесс и принимать главные решения во время боя. Многие тренеры мечтают работать с бойцами уровня Чимаева или Топурии".

İdman.Biz
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