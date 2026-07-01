Рафаэль Физиев: "Похожи на уличных бойцов"

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев поделился мнением о предстоящем поединке между британцем Пэдди Пимблеттом и французом Бенуа Сен-Дени.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMAJunkie, занимающий 11-е место в рейтинге UFC легкого веса Физиев считает, что зрителей ждет одно из самых зрелищных противостояний турнира.

"Очень хороший бой. Для меня это очень похожие бойцы. Они любят делать немного безумных вещей. Они оба активно дерутся, их стили боя - Бенуа и Пэдди - со стороны похожи на уличных бойцов. Просто парни, пришедшие с улицы. Удары отовсюду, со всех углов. Они бьют ногами по-разному.

У этих парней обоих большая выносливость, и я верю, что когда бой начнется, они пойдут друг на друга и будут биться кость в кость. Я думаю, это будет бой вечера, это точно", - заявил Физиев.

Напомним, Рафаэль Физиев успешно вернулся в октагон на турнире UFC Fight Night в Баку, где нокаутировал чилийца Игнасио Торреса и поднялся на 11-ю строчку рейтинга легкого дивизиона UFC.