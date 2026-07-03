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Макгрегор заявил о полной готовности к бою с Холлоуэем

ММА
Новости
3 Июля 2026 09:10
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Макгрегор заявил о полной готовности к бою с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о подготовке к поединку с американцем Максом Холлоуэем, который возглавит турнир UFC 329 12 июля в Лас-Вегасе, сообщает İdman.Biz.

По словам ирландца, он чувствует себя отлично в полусреднем весе и уверен в своей готовности.

"Чувствую себя отлично в полусреднем весе. Мы проделали исключительную работу. Не срезали углы. Без вспышек камер. Мы были тихими, много работали. Это уверенность. Знаете, если вам нужно делиться деталями тренировок, получать этот прирост к эго — у вас проблемы с уверенностью в себе. Нам это не нужно. Сделаем это в вечер боя", — сказал Макгрегор в эфире канала The Mac Life.

İdman.Biz
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