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Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

ЧМ-2026
Новости
1 Июля 2026 05:30
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Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции (3:0).

Как сообщает İdman.Biz, 27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль. У Мбаппе теперь 18 голов на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории турнира. Больше только у аргентинца Лионеля Месси — 19.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию.

İdman.Biz
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