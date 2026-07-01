Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции (3:0).

Как сообщает İdman.Biz, 27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль. У Мбаппе теперь 18 голов на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории турнира. Больше только у аргентинца Лионеля Месси — 19.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию.