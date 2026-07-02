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Раскрыты рекордные показатели турнира UFC в Баку

ММА
Новости
2 Июля 2026 11:26
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Раскрыты рекордные показатели турнира UFC в Баку

Компания TKO Group Holdings, владеющая Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), подвела итоги турнира, прошедшего в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit, организаторы отметили большой успех мероприятия.

В компании подчеркнули, что трибуны Национальной гимнастической арены были полностью заполнены, а турнир показал высокие результаты на цифровых платформах.

Контент о бакинском турнире, опубликованный на официальных страницах UFC в социальных сетях, собрал более 612,9 млн показов, а видеоролики набрали 297,3 млн просмотров.

В течение бойцовской недели на официальной странице UFC в Instagram, аудитория которой превышает 50 млн подписчиков, ежедневно публиковались материалы из Баку. Международной аудитории показывали подготовку к турниру, бойцов и закулисные моменты мероприятия.

Бакинский турнир UFC впервые транслировался в прямом эфире на одной из крупнейших стриминговых платформ мира — Paramount+. Глобальная аудитория платформы составляет около 80 млн подписчиков.

За турниром в Баку наблюдали около 11 тысяч зрителей из 72 стран. Мероприятие также оказалось в центре внимания международных СМИ: вечер UFC в Баку освещали 114 представителей местных и зарубежных медиа.

Напомним, турнир UFC Fight Night Baku прошел 27 июня. Представители Азербайджана Тахир Абдуллаев победил бразильца Джефферсона Насименто, а Фарман Гасанов оказался сильнее американца Эрика Нолана. Назим Садыхов уступил Матеусу Камило из Бразилии. В главном бою вечера Рафаэль Физиев победил мексиканца Мануэля Торреса.

İdman.Biz
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