Неймар помог жертвам землетрясения в Венесуэле

Нападающий сборной Бразилии Неймар пожертвовал около 250 тысяч долларов на помощь жертвам землетрясения в Венесуэле.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Lance, средства будут направлены на оказание гуманитарной помощи в условиях кризиса, вызванного стихийным бедствием.

На пожертвованные футболистом деньги планируется организовать распределение продуктов питания, обеспечить пострадавших питьевой водой, закупить медикаменты, а также построить временные убежища для людей, лишившихся жилья.

Отметим, что Неймар и ранее участвовал в благотворительных инициативах. В частности, во время пандемии коронавируса бразильский футболист помогал городу Манаусу, в том числе поддерживал закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.