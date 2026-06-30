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Тофик Мусаев: "Горжусь каждым, кто с честью поднимает флаг Азербайджана"

ММА
Новости
30 Июня 2026 12:24
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Тофик Мусаев: "Горжусь каждым, кто с честью поднимает флаг Азербайджана"

Азербайджанский боец UFC Тофик Мусаев поделился впечатлениями от турнира UFC Fight Night Baku, а также рассказал о подготовке к своему следующему поединку.

Как сообщает İdman.Biz, опытный спортсмен прокомментировал выступление азербайджанских бойцов Тахира Абдуллаева, Фармана Гасанова, Назима Садыхова и Рафаэля Физиева. Напомним, среди них лишь Садыхов потерпел поражение, остальные одержали победы в своих поединках.

Мусаев отметил, что гордится всеми спортсменами, которые достойно представляют Азербайджан на международной арене.

"Я горжусь каждым, кто с честью и достоинством поднимает флаг нашей страны. Желаю каждому бойцу успехов в карьере", - сказал он в беседе apasport.az.

Представитель Азербайджана также подчеркнул, что подготовка к следующему бою проходит по намеченному плану.

"Подготовка идет хорошо, слава Аллаху. Иншаллах, наши усилия не окажутся напрасными", - заявил Мусаев.

Отметим, что свой последний бой в UFC Тофик Мусаев провел 28 марта этого года в Сиэтле, где одержал победу техническим нокаутом над чилийцем Игнасио Бахамондесом. Свой следующий бой в UFC он проведет 1 августа. На турнире UFC Fight Night, который состоится в Сербии, азербайджанский боец встретится со словаком Людовитом Клайном.

İdman.Biz
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