Стало известно количество проданных билетов на UFC Fight Night Baku - ФОТО

Турнир UFC Fight Night Baku, состоявшийся в Национальной гимнастической арене, собрал 11 тысяч зрителей, сообщает İdman.Biz со ссылкой на операционную компанию Baku City Circuit.

По данным организаторов, интерес к турниру оказался значительно выше, чем годом ранее. Все билеты были распроданы в рекордно короткие сроки. Всего реализовано около 11 тысяч билетов, при этом почти 40% из них приобрели болельщики из-за рубежа.

Для посещения турнира в Баку прибыли поклонники смешанных единоборств из 72 стран мира.

Сам турнир также оправдал ожидания зрителей. В рамках UFC Fight Night Baku состоялось 13 поединков, девять из которых завершились досрочно. Благодаря ярким нокаутам, сабмишенам и высокому темпу соревнований турнир был признан одним из самых зрелищных и запоминающихся мероприятий UFC в 2026 году.

Турнир стал историческим и для азербайджанского ММА. Впервые в рамках одного турнира UFC в октагон вышли сразу четыре азербайджанских бойца, трое из которых одержали победы. В настоящее время в UFC выступают пять представителей Азербайджана, а проведение турниров в Баку, как отмечается, способствует появлению новых азербайджанских спортсменов в крупнейшем мировом промоушене.

Баку второй год подряд принимает турнир UFC Fight Night и уже вошел в число ключевых европейских городов календаря организации наряду с Лондоном и Парижем. При этом Азербайджан остается единственной страной СНГ, Центральной Азии и Южного Кавказа, принимающей турниры UFC. В Азии соревнования промоушена также проходят только в Китае, ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.

Напомним, турнир UFC Fight Night Baku состоялся 27 июня. Азербайджанские бойцы Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов победили соответственно бразильца Джефферсона Насименту и американца Эрика Нолана, Назим Садыхов уступил бразильцу Матеусу Камилу, а в главном поединке вечера Рафаэль Физиев одолел мексиканца Мануэля Торреса.