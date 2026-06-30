30 Июня 2026
RU

Стало известно количество проданных билетов на UFC Fight Night Baku - ФОТО

ММА
Новости
30 Июня 2026 11:07
4
Стало известно количество проданных билетов на UFC Fight Night Baku

Турнир UFC Fight Night Baku, состоявшийся в Национальной гимнастической арене, собрал 11 тысяч зрителей, сообщает İdman.Biz со ссылкой на операционную компанию Baku City Circuit.

По данным организаторов, интерес к турниру оказался значительно выше, чем годом ранее. Все билеты были распроданы в рекордно короткие сроки. Всего реализовано около 11 тысяч билетов, при этом почти 40% из них приобрели болельщики из-за рубежа.

Для посещения турнира в Баку прибыли поклонники смешанных единоборств из 72 стран мира.

Сам турнир также оправдал ожидания зрителей. В рамках UFC Fight Night Baku состоялось 13 поединков, девять из которых завершились досрочно. Благодаря ярким нокаутам, сабмишенам и высокому темпу соревнований турнир был признан одним из самых зрелищных и запоминающихся мероприятий UFC в 2026 году.

Турнир стал историческим и для азербайджанского ММА. Впервые в рамках одного турнира UFC в октагон вышли сразу четыре азербайджанских бойца, трое из которых одержали победы. В настоящее время в UFC выступают пять представителей Азербайджана, а проведение турниров в Баку, как отмечается, способствует появлению новых азербайджанских спортсменов в крупнейшем мировом промоушене.

Баку второй год подряд принимает турнир UFC Fight Night и уже вошел в число ключевых европейских городов календаря организации наряду с Лондоном и Парижем. При этом Азербайджан остается единственной страной СНГ, Центральной Азии и Южного Кавказа, принимающей турниры UFC. В Азии соревнования промоушена также проходят только в Китае, ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.

Напомним, турнир UFC Fight Night Baku состоялся 27 июня. Азербайджанские бойцы Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов победили соответственно бразильца Джефферсона Насименту и американца Эрика Нолана, Назим Садыхов уступил бразильцу Матеусу Камилу, а в главном поединке вечера Рафаэль Физиев одолел мексиканца Мануэля Торреса.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Назим Садыхов: "Бой остановили слишком рано, я еще мог вернуться"
01:05
ММА

Назим Садыхов: "Бой остановили слишком рано, я еще мог вернуться" - ВИДЕО

Азербайджанский боец UFC поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения на домашнем турнире

Азербайджанский боец ММА найден мертвым в контейнере на пляже
29 Июня 18:00
ММА

Азербайджанский боец ММА найден мертвым в контейнере на пляже - ВИДЕО

Обстоятельства смерти спортсмена устанавливаются

Азербайджанский боец ММА победил соперника в Китае - ФОТО
29 Июня 15:43
ММА

Азербайджанский боец ММА победил соперника в Китае - ФОТО

Мирмехди Мириев выиграл бой на турнире "YFU 95"

Алим Набиев: "Физиев выполнил все тактические задания и победил"
29 Июня 14:54
ММА

Алим Набиев: "Физиев выполнил все тактические задания и победил"

Тренер рассказал о подготовке Рафаэля Физиева к главному бою UFC Fight Night Baku

Физиев впечатлил бойцов UFC после яркого нокаута в Баку: "Это было жестко!" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
29 Июня 14:17
ММА

Физиев впечатлил бойцов UFC после яркого нокаута в Баку: "Это было жестко!" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Победа азербайджанского бойца над Мануэлем Торресом вызвала активную реакцию в MMA-сообществе

Гейджи: "Был бы рад ударить Макгрегора по лицу"
29 Июня 11:43
ММА

Гейджи: "Был бы рад ударить Макгрегора по лицу"

Новый чемпион UFC готов к бою с ирландцем

Самое читаемое

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
27 Июня 12:14
ЧМ-2026

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Четыре сборные с 4 очками уже в безопасности, а судьбу команд с 3 баллами решат группы J, K и L

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО
28 Июня 09:30
ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

Определились все пары 1/16 финала и турнирная сетка вплоть до четвертьфинала

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
28 Июня 08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места