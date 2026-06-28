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Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

ЧМ-2026
Новости
28 Июня 2026 09:30
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Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

После завершения группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу определились все участники плей-офф и стала известна турнирная сетка вплоть до четвертьфиналов.

Как сообщает İdman.Biz, уже в первом раунде плей-офф болельщиков ждут сразу несколько громких противостояний, а многие фавориты получили весьма непростых соперников.

Действующий чемпион мира Аргентина начнет защиту титула матчем против дебютанта всего мундиаля Кабо-Верде. В случае победы команда Лионеля Скалони встретится с победителем пары Австралия – Египет.

Одной из самых интригующих афиш 1/16 финала станет встреча Испании и Австрии. Австрийцы лишь на 96-й минуте последнего тура спасли путевку в плей-офф, а теперь попробуют остановить одного из главных претендентов на титул. Победителя этого матча почти наверняка ждет еще одно топ-противостояние — с сильнейшим в паре Португалия – Хорватия.

Не менее интересыми выглядят и другие пары. Германия встретится с Парагваем, Франция — со Швецией, а уже в четвертьфинале победители этих матчей могут сыграть друг против друга.

В южноамериканском секторе внимание приковано к Колумбии, которой предстоит матч против Ганы. Победитель этой пары в 1/8 финала выйдет на сильнейшего в противостоянии Швейцария – Алжир.

Наиболее непредсказуемыми обещают стать матчи, где США сыграют с Боснией и Герцеговиной, а Бельгия — с Сенегалом. Уже через раунд победители этих матчей определят обладателя путевки в четвертьфинал.

Все пары 1/16 финала:

ЮАР — Канада

Бразилия — Япония

Германия — Парагвай

Нидерланды — Марокко

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Франция — Швеция

Мексика — Эквадор

Англия — ДР Конго

Бельгия — Сенегал

США — Босния и Герцеговина

Испания — Австрия

Португалия — Хорватия

Швейцария — Алжир

Австралия — Египет

Аргентина — Кабо-Верде

Колумбия — Гана

İdman.Biz
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