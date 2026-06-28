Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

После завершения группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу определились все участники плей-офф и стала известна турнирная сетка вплоть до четвертьфиналов.
Как сообщает İdman.Biz, уже в первом раунде плей-офф болельщиков ждут сразу несколько громких противостояний, а многие фавориты получили весьма непростых соперников.
Действующий чемпион мира Аргентина начнет защиту титула матчем против дебютанта всего мундиаля Кабо-Верде. В случае победы команда Лионеля Скалони встретится с победителем пары Австралия – Египет.
Одной из самых интригующих афиш 1/16 финала станет встреча Испании и Австрии. Австрийцы лишь на 96-й минуте последнего тура спасли путевку в плей-офф, а теперь попробуют остановить одного из главных претендентов на титул. Победителя этого матча почти наверняка ждет еще одно топ-противостояние — с сильнейшим в паре Португалия – Хорватия.
Не менее интересыми выглядят и другие пары. Германия встретится с Парагваем, Франция — со Швецией, а уже в четвертьфинале победители этих матчей могут сыграть друг против друга.
В южноамериканском секторе внимание приковано к Колумбии, которой предстоит матч против Ганы. Победитель этой пары в 1/8 финала выйдет на сильнейшего в противостоянии Швейцария – Алжир.
Наиболее непредсказуемыми обещают стать матчи, где США сыграют с Боснией и Герцеговиной, а Бельгия — с Сенегалом. Уже через раунд победители этих матчей определят обладателя путевки в четвертьфинал.
Все пары 1/16 финала:
ЮАР — Канада
Бразилия — Япония
Германия — Парагвай
Нидерланды — Марокко
Кот-д'Ивуар — Норвегия
Франция — Швеция
Мексика — Эквадор
Англия — ДР Конго
Бельгия — Сенегал
США — Босния и Герцеговина
Испания — Австрия
Португалия — Хорватия
Швейцария — Алжир
Австралия — Египет
Аргентина — Кабо-Верде
Колумбия — Гана