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Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 19:08
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Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

Тела жены и двоих детей аргентинского футболиста Лукаса Трехо найдены в ходе поисково-спасательных работ спустя 74 часа после разрушительных землетрясений в Венесуэле.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба венесуэльского клуба "Маритимо", за который выступает игрок.

"Клуб "Маритимо" оплакивает потерю семьи Лукаса Трехо. Мы просим с уважением отнестись к его семье и товарищам по команде", - говорится в заявлении.

Отметим, что 38-летний Трехо перешел в "Маритимо" в статусе свободного агента в феврале. На протяжении всей карьеры футболист играл в чемпионатах Венесуэлы, Перу, Мексики, Аргентины и Греции.

Мощное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С интервалом примерно в 40 секунд были зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились на расстоянии около 10 км друг от друга на территории штата Яракуй. Вслед за основными толчками было зафиксировано 214 повторных сейсмических колебаний. Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек, еще более 3,2 тыс. получили ранения различной степени тяжести.

İdman.Biz
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