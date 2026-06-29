Физиев впечатлил бойцов UFC после яркого нокаута в Баку: "Это было жестко!" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Победа азербайджанского бойца Рафаэля Физиева над мексиканцем Мануэлем Торресом в главном бою турнира UFC в Баку не осталась без внимания известных представителей мира ММА.

Как сообщает İdman.Biz, после яркого нокаута азербайджанского бойца во втором раунде многие бойцы и эксперты отреагировали на его выступление в социальных сетях.

В частности, бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад был одним из тех, кто отметил эффектный финиш Физиева.

"Вау, какой финиш", - написал Мухаммад.

Позже он отдельно подчеркнул уровень ударной техники азербайджанского бойца.

"Торрес еще вернется, он крепкий парень. Люди просто не понимают, насколько хороша ударная техника Физиева", - отметил Белал.

Также Мухаммад предложил для Физиева потенциально яркий поединок.

"Физиев и Яир - это был бы огонь", - написал он, имея в виду возможный бой Рафаэля с другим мексиканцем Яиром Родригесом.

Американский легковес UFC Терренс Маккинни также эмоционально отреагировал на победу Физиева.

"Черт, это было жестко! Рафаэль вернулся", - написал Маккинни.

Боец UFC Зак Пауга признал, что недооценил азербайджанца перед боем.

"Я всегда хвалю себя, когда угадываю прогнозы, поэтому справедливо признать ошибку, когда я не прав. Я полностью списал Физиева, но у него все еще есть это", - отметил Пауга.

Между тем бывший боец UFC и комментатор Кенни Флориан также оценил начало второго раунда, в котором Физиев быстро завершил поединок.

"Какое начало и завершение второго раунда от Физиева", - написал Флориан.

Легковес UFC МарКуэл Медерос коротко, но ярко описал нокаут.

"Он вбил его в землю", - отреагировал Медерос.

Отметим, что Физиев победил Торреса нокаутом во втором раунде. Азербайджанский боец потряс соперника ударом с разворота, после чего добил его ударами в партере. Эта победа позволила Физиеву вернуться на победную тропу и вновь заявить о себе в легком дивизионе UFC.

Добавим, что два других азербайджанских бойца - Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов, также выступавшие на бакинском турнире, одержали победы над Джеферсоном Насименто (Бразилия) и Эриком Ноланом (США) соответственно. В свою очередь, другой азербайджанский боец, Назим Садыхов, потерпел поражение от бразильца Матэуса Камило.