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Рафаэль Физиев: "В конце первого раунда я практически перестал видеть левым глазом"

ММА
Новости
28 Июня 2026 00:40
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Рафаэль Физиев: "В конце первого раунда я практически перестал видеть левым глазом"

Отец очень переживал за меня. Было видно, что он сильно нервничал, почти не спал и постоянно курил. Обычно он не слишком разговорчив, а перед этим боем особенно замкнулся.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Media.az, об этом на пресс-конференции сказал победитель главного боя UFC Fight Night Рафаэль Физиев.

"Думаю, за неделю он выкурил несколько пачек сигарет. Но все это время он был рядом и поддерживал меня.

В конце первого раунда я практически перестал видеть левым глазом. Последний джеб соперника пришелся прямо в глазное яблоко. Когда я открывал глаз, у меня все двоилось, троилось, изображение расплывалось, поэтому приходилось держать его закрытым. Сейчас зрение уже постепенно восстанавливается, но тогда я почти ничего не видел.

Когда вернулся в свой угол, сразу сказал секундантам, чтобы они сделали все возможное, потому что левым глазом я ничего не видел. Я понимал, что впереди еще четыре раунда, и думал, неужели мне придется провести весь оставшийся бой так?

Тогда я решил действовать проще. Подумал, если выполню удар с разворота, мне не придется долго целиться — достаточно просто поймать момент. В итоге именно этот удар достиг цели", - заявил Физиев.

İdman.Biz
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