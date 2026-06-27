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Фарман Гасанов: "На протяжении всех трех раундов я старался полностью контролировать ход поединка"

ММА
Новости
27 Июня 2026 22:00
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Фарман Гасанов: "На протяжении всех трех раундов я старался полностью контролировать ход поединка"

Испытываю невероятные эмоции. Для меня большая честь драться перед своими соотечественниками и чувствовать их поддержку.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Media.az, об этом на пресс-конференции сказал победитель боя UFC Fight Night предварительного карда Фарман Гасанов.

"Завершить такой вечер победой — это особенное чувство. Спасибо всем. Я очень люблю свой народ и свою страну. Благодарю весь азербайджанский народ за эту поддержку.

На протяжении всех трех раундов я старался полностью контролировать ход поединка. Да, были моменты, когда соперник попадал и мне приходилось принимать удары, но в такие секунды эмоции отходят на второй план. Во время боя думаешь только об одном — о победе.

Конечно, мне хотелось завершить поединок досрочно. Однако во время подготовки возникли определенные сложности, а за неделю до боя я еще и немного приболел. Это не оправдание — такие вещи случаются в спорте. Мы с командой изначально рассчитывали закончить бой раньше времени, но обстоятельства сложились так, что пришлось провести в октагоне все три раунда. Тем не менее я доволен тем, что сумел показать уверенное доминирование и добиться победы.

Ранее я говорил, что если появится возможность, то постараюсь перевести бой в партер. Такой план действительно был. Но соперник хорошо подготовился и грамотно защищался. Несмотря на это, я контролировал ход встречи все три раунда и в итоге уверенно довел поединок до победы", - завил Гасанов.

İdman.Biz
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