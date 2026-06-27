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Таир Абдуллаев - о победе на UFC Fight Night Baku: "Не мог позволить себе проиграть дома"

ММА
Новости
27 Июня 2026 19:40
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Таир Абдуллаев - о победе на UFC Fight Night Baku: "Не мог позволить себе проиграть дома"

Я ожидал, что он будет бить по моей левой ноге и мне хотелось воспользоваться этим и провести контратаку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Media.Az, об этом сказал на пресс-конференции дебютант UFC и победитель боя UFC Fight Night Таир Абдуллаев.

"Просто все произошло немного быстрее, чем я рассчитывал, поэтому не удалось реализовать задуманное именно так, как планировалось.

Я был максимально собран и мотивирован, потому что выступал перед своими болельщиками. Я не мог позволить себе проиграть у себя дома. Поддержка родных трибун придала мне дополнительные силы.

Сейчас у меня нет конкретного соперника на примете. Когда UFC предложит следующий бой и официально объявит имя оппонента, тогда и будем думать о подготовке именно к нему.

Мы предполагали, что мой сегодняшний соперник будет уходить от открытого боя, и именно к этому готовились. Наш план полностью оправдался.

Вместо того чтобы просто преследовать его, мне приходилось постоянно подгонять его, провоцировать, заставлять вступить в размен. Я пытался вывести его в центр октагона, чтобы он встретился со мной лицом к лицу и дрался, но он этого не хотел. Я даже говорил ему: "Не веди себя, как девочка, дерись по-мужски", но это не помогло.

Если внимательно пересмотреть эпизод, можно увидеть момент, когда он фактически потерял сознание. Поэтому рефери вмешался вовремя и принял правильное решение.

Если мой соперник считает иначе, мы можем снова выйти в октагон и продолжить выяснять отношения. Я всегда готов", - заявил азербайджанский боец.

İdman.Biz
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