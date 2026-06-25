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Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 07:45
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Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО

Сборная Бразилии по футболу одержала победу над Шотландией в заключительном матче группы C чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Майами-Гарденс завершилась со счетом 3:0.

Уже на 7-й минуте Винисиус Жуниор вывел бразильцев вперед. В компенсированное к первому тайму время он оформил дубль, а на 60-й минуте Матеус Кунья установил окончательный счет.

Бразилия завершила групповой этап на первом месте с семью очками. Команда Карло Анчелотти пробилась в плей-офф и сыграет с обладателем второго места в группе F.

Сборная Шотландии финишировала третьей в группе C с тремя очками и теперь будет ждать результатов в других группах, чтобы понять, хватит ли этого для выхода в плей-офф как одной из лучших команд, занявших третьи места.

Напрямую в плей-офф из группы C вышли сборные Бразилии и Марокко.

İdman.Biz
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