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Мексика разгромила Чехию и прошла группу без потерь - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 08:07
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Мексика разгромила Чехию и прошла группу без потерь

Сборная Мексики по футболу одержала победу над Чехией в заключительном матче группы A чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Ацтека" в Мехико завершилась со счетом 3:0.

После безголевого первого тайма Мексика открыла счет на 54-й минуте усилиями Матео Чавеса. На 61-й минуте Хулиан Киньонес удвоил преимущество хозяев турнира, а в компенсированное время Альваро Фидальго забил третий мяч.

Один из примечательных моментов матча произошел на 78-й минуте. Легендарный вратарь мексиканского футбола Гильермо Очоа заменил Рауля Рангеля и вышел на поле в своем шестом чемпионате мира.

Мексика завершила групповой этап с девятью очками, заняла первое место в группе A и вышла в плей-офф без потери очков.

Сборная Чехии с одним очком финишировала последней в группе и завершила выступление на чемпионате мира.

Напрямую в плей-офф из группы A вышли сборные Мексики и ЮАР.

İdman.Biz
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